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    Нацрада вимагає через суд позбавити телеканал «Наш» ліцензії

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    Телеканал &laquo;Наш&raquo; можуть позбавити ліцензії - Нацрада вимагає через суд позбавити телеканал «Наш» ліцензії
    Телеканал «Наш» можуть позбавити ліцензії
    фото: Наш

    На думку експертів, в етері телеканалу розпалюють ворожнечу

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію на мовлення телеканалу «Наш 365» (логотип «Наш»). Про це повідомила пресслужба суду.

    Нацрада звернулася до суду з позовом на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки.

    У них, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі й ненависті у висловлюваннях, що були поширені в етері телеканалу.

    Зараз Окружний адмінсуд визначається, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

    У суді зауважують, що протягом року до них надійшли понад 15 позовів про оскарження рішень Нацради стосовно призначення чи результатів позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

    Нацрада розглянула результати перевірок трансляцій програми «Марафон» на телеканалі «Наш» 4 і 5 травня. За даними регулятора, у передачі лунали висловлювання з ознаками прихованого заклику до релігійної ворожнечі й ненависті, заснованих на нетерпимості до Православної церкви України, її представників та вірян.

    Також виявили, що в етері були твердження, які використовує пропаганда Росії. Зокрема, гість програми Петро Симоненко заявляв «про громадянську війну на Донбасі», а також про те, що до влади в Україні прийшли фашисти.

    Регулятор каже, що Симоненко мав чи не найбільше етерного часу в програмі. Ведучі «Марафону» застерегли політика через його висловлювання, але в Нацраді кажуть, що реакція журналістів «мала формальний характер і не стосувалася вживання гостем ефіру ненависницьких висловлювань».

    За даними регулятора, в етері цього телеканалу не вперше помічали розпалювання ворожнечі. Кажуть, що телеканал не усуває порушення, тому Нацрада змушена звертатися до суду, щоб анулювати ліцензію на мовлення ТОВ «Наш 365».

    Крім того, через порушення в етері програми «Марафон» ТОВ «Наша Прага», якому також належить телеканал, оштрафували на 119,5 тисячі гривень.

    Нагадаємо, телеканали «Інтер» та «Наш» потрапили під санкції.

    Ще у серпні повідомлялося, що телеканал «Наш» можуть позбавити ліцензії.

    Теги: Росія телебачення суд санкції пропаганда політика Окружний адмінсуд
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    Нацрада вимагає через суд позбавити телеканал «Наш» ліцензії