Суд виніс рішення щодо націоналізації «Приватбанку»

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації банку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність розпорядження НБУ про перевірку «Приватбанку», внаслідок якої виявили порушення та було ухвалено рішення про націоналізацію фінустанови. Про це повідомила пресслужба банку.

«Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу «Приватбанку», скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками «Приватбанку» (Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим - ред.) компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17 жовтня 2016 року щодо інспекційної перевірки «Приватбанку», – йдеться в повідомленні.

За результатом саме цієї перевірки національний регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 року. Та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного «Приватбанку» з колишніми власниками щодо законності націоналізації фінустанови.

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