  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Суд виніс рішення щодо націоналізації «Приватбанку»
рус
    Політика

    Суд виніс рішення щодо націоналізації «Приватбанку»

    Суд виніс рішення щодо націоналізації «Приватбанку»
    фото з відкритих джерел

    Верховний Суд підтвердив законність націоналізації банку

    Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність розпорядження НБУ про перевірку «Приватбанку», внаслідок якої виявили порушення та було ухвалено рішення про націоналізацію фінустанови. Про це повідомила пресслужба банку.

    «Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу «Приватбанку», скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками «Приватбанку» (Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим - ред.) компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17 жовтня 2016 року щодо інспекційної перевірки «Приватбанку», – йдеться в повідомленні.

    За результатом саме цієї перевірки національний регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 року. Та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

    Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного «Приватбанку» з колишніми власниками щодо законності націоналізації фінустанови.

    Раніше «Приватбанк» підняв курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового.

    Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно «Приватбанку».

    Читайте також:
    Теги: суд курс валют розслідування Україна Приватбанк Приватбанк новости майно НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд виніс рішення щодо націоналізації «Приватбанку»