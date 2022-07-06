Відсьогодні «Приватбанк» піднімає курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового

Встановлено ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

«Приватбанк» відсьогодні, із 6 липня, встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. Про це повідомили на сайті установи.

Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Зміни торкнуться насамперед українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками. Досі для них курс становив 32,79 грн за долар, тоді як курс продажу готівкової валюти «Приватбанк» мав на рівні 35,6 грн за долар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як отримати відшкодування вкладникам ліквідованих банків: інструкція НБУ. Владники ліквідованих фінустанов можуть отримати гарантовані суми через банки-агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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