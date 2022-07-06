  1. Головна
  2. Економіка
  3. Бізнес
  4. Відсьогодні «Приватбанк» піднімає курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового
рус
    Бізнес

    Відсьогодні «Приватбанк» піднімає курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового

    Із 6 липня за картками розплачуватимуться за іншим курсом - Відсьогодні «Приватбанк» піднімає курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового
    Із 6 липня за картками розплачуватимуться за іншим курсом
    фото з відкритих джерел

    Встановлено ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

    «Приватбанк» відсьогодні, із 6 липня, встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. Про це повідомили на сайті установи.

    Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

    Зміни торкнуться насамперед українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками. Досі для них курс становив 32,79 грн за долар, тоді як курс продажу готівкової валюти «Приватбанк» мав на рівні 35,6 грн за долар.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, як отримати відшкодування вкладникам ліквідованих банків: інструкція НБУ. Владники ліквідованих фінустанов можуть отримати гарантовані суми через банки-агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти курс валют банк війна Україна Приватбанк кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відсьогодні «Приватбанк» піднімає курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового