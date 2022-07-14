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    Бізнес

    «Приватбанк» запровадив нову послугу

    Нова функція буде особливо корисною там, де не працюють українські мобільні оператори - «Приватбанк» запровадив нову послугу
    Нова функція буде особливо корисною там, де не працюють українські мобільні оператори
    фото з відкритих джерел

    Клієнти зможуть зв’язатися із банком із мобільного додатку

    Клієнти «Приватбанку» тепер зможуть зв’язатися зі своєю фінустановою прямо із програми «Приват24» у мобільному телефоні. Як повідомила пресслужба банку, ця функція є розробкою штатних співробітників ІТ, а бета-версія вже доступна на операційних системах iOS та Android.

    Дзвінки в банк є безкоштовними і можуть здійснюватися за наявності з’єднання Wi-Fi або мобільного інтернету.

    Зазначається, що такий дзвінок є безпечним, оскільки для його здійснення використовується логін та пароль у додатку.

    Необхідність такої функції гостро знадобилася через початок російського вторгнення, коли багатьом жителям України довелося виїхати до країн, де відсутній український зв’язок.

    Щоб мати змогу здійснювати дзвінки з програми, необхідно оновити його до останньої версії. Потім потрібно перейти в «Профіль клієнта» – «Служба підтримки» – «Дзвінок через Приват24» (або «Дзвінок на підтримку» для Android).

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    Також наголошується, що поки що сервіс працює в тестовому режимі.

    Раніше «Приватбанк» підняв курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового.

    Нагадаємо, «Монобанк» приготував клієнтам неприємні сюрпризи.

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    Теги: росія окупанти банк війна Україна Приватбанк окупація Android #stoprussia
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    «Приватбанк» запровадив нову послугу