«Приватбанк» запровадив нову послугу

Нова функція буде особливо корисною там, де не працюють українські мобільні оператори

Клієнти зможуть зв’язатися із банком із мобільного додатку

Клієнти «Приватбанку» тепер зможуть зв’язатися зі своєю фінустановою прямо із програми «Приват24» у мобільному телефоні. Як повідомила пресслужба банку, ця функція є розробкою штатних співробітників ІТ, а бета-версія вже доступна на операційних системах iOS та Android.

Дзвінки в банк є безкоштовними і можуть здійснюватися за наявності з’єднання Wi-Fi або мобільного інтернету.

Зазначається, що такий дзвінок є безпечним, оскільки для його здійснення використовується логін та пароль у додатку.

Необхідність такої функції гостро знадобилася через початок російського вторгнення, коли багатьом жителям України довелося виїхати до країн, де відсутній український зв’язок.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки з програми, необхідно оновити його до останньої версії. Потім потрібно перейти в «Профіль клієнта» – «Служба підтримки» – «Дзвінок через Приват24» (або «Дзвінок на підтримку» для Android).

Також наголошується, що поки що сервіс працює в тестовому режимі.

Раніше «Приватбанк» підняв курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового.

Нагадаємо, «Монобанк» приготував клієнтам неприємні сюрпризи.

Читайте також: