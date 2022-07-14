«Приватбанк» запровадив нову послугу
Клієнти зможуть зв’язатися із банком із мобільного додатку
Клієнти «Приватбанку» тепер зможуть зв’язатися зі своєю фінустановою прямо із програми «Приват24» у мобільному телефоні. Як повідомила пресслужба банку, ця функція є розробкою штатних співробітників ІТ, а бета-версія вже доступна на операційних системах iOS та Android.
Дзвінки в банк є безкоштовними і можуть здійснюватися за наявності з’єднання Wi-Fi або мобільного інтернету.
Зазначається, що такий дзвінок є безпечним, оскільки для його здійснення використовується логін та пароль у додатку.
Необхідність такої функції гостро знадобилася через початок російського вторгнення, коли багатьом жителям України довелося виїхати до країн, де відсутній український зв’язок.
Щоб мати змогу здійснювати дзвінки з програми, необхідно оновити його до останньої версії. Потім потрібно перейти в «Профіль клієнта» – «Служба підтримки» – «Дзвінок через Приват24» (або «Дзвінок на підтримку» для Android).
Також наголошується, що поки що сервіс працює в тестовому режимі.
Раніше «Приватбанк» підняв курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового.
Нагадаємо, «Монобанк» приготував клієнтам неприємні сюрпризи.