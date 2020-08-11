Суддя Павло Вовк запевняє, що підозр і повісток йому не вручали



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Павло Вовк на робочому місці в Окружному адміністративному суді Києва

НАБУ не здатне підтвердити в законному порядку ті абсурдні обвинувачення, які висуває, зазначив Вовк

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, якого разом з деякими іншими суддями цього суду Національне антикорупційне бюро України обвинувачує у скоєнні низки злочинів, зокрема у спробі захоплення державної влади, заявив про тиск на судову систему.

Про це Вовк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Розумію, що всі чекають новин щодо історії з НАБУ. Але справа в тому, що новин немає. У встановленому законом порядку мені ніхто нічого не вручав, ані повісток, ані підозр. Як і в минулому році, все обмежилося оскаженілим піаром і істерикою грантових ЗМІ. НАБУ не здатне підтвердити в законному порядку ті абсурдні обвинувачення, які висуває, і звинувачує в цьому кого завгодно, але тільки не себе», – написав Вовк.

«Як бачимо, зараз вони намагаються тиснути на президента, генпрокурора, і за допомогою кишенькових ЗМІ і сумнівних блогерів -активістів, що перебувають у їх «приватній власності», формувати потрібну їм громадську думку. Це що завгодно, але тільки не позиція правоохоронного органу. Нам немає чого боятися», – написав Вовк.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

Між іншим, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Згідно із повідомленням, допит Вовка має проходити 3 та 6 серпня. Вчора суддя не з'явився на допит.

Також на допит викликані заступник Вовка Євген Аблов і ще сім фігурантів у справі про корупцію в ОАСК.