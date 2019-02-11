Супрун назвала одну з причин постійних атак проти МОЗ



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Уляна Супрун

За словам Супрун, зараз ніхто не може закупити препарат від раку в 10 разів дорожче, щоб «розпилити» бюджет

Тимчасово відсторонена від виконання обов’язків глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що однією з причин постійних атак проти її команди є трансформація системи закупівель ліків.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, завдяки співпраці з міжнародними організаціями, «кошти платників податків виділені з бюджету на ліки, більше неможливо красти».

«Сьогодні ніхто не може просто закупити препарат від раку в 10 разів дорожче, щоб «розпилити» державний бюджет. Хоча лише в 2014 році МОЗ України тільки так і проводив закупівлі ліків за кошти платників податків. Для осіб, які сиділи біля цієї годівниці роками - це втрачені сотні мільйонів гривень. І вони не можуть змиритися з тим, що «веселі» часи вже не повернути»,- зазначила Супрун.

Вона також стверджує, що коли у МОЗ прибрали із закупівель корупційну складову, позитивні зміни почали відбуватися дуже швидко.

«Лише за одним напрямком - закупівлями для лікування раку в дорослих - тепер вдається закуповувати 90% препаратів дешевше, ніж це було в 2014 році!», - додала Супрун.

Тимчасово відсторонена глави МОЗ пояснила, що перехід на закупівлі через міжнародні організації дозволили використати на додаткові закупівлі до 39% виділених коштів.

До слова, Кабінет міністрів України оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ.

Розгляд апеляції призначено на 11 лютого.

Як повідомлялося, Супрун – у топ-запитах українського Google і Twitter.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.