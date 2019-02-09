Кабмін оскаржує у суді відсторонення Супрун



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Окружний суд Києва 5 лютого відсторонив в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун від виконання посадових обов'язків

Розгляд апеляції призначено на 11 лютого

Кабінет міністрів України оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ. Про це 7 лютого повідомила прес-служба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання від представника Кабінету міністрів України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Ігоря Мосійчука до в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун щодо відсутності в неї повноважень міністра. Суд призначив до розгляду в судовому засіданні 11 лютого 2019 року зазначене клопотання», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Супрун – у топ-запитах українського Google і Twitter.





Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.