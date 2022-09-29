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Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T

Альона Боженко
glavcom.ua
Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T
Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T
фото із відкритих джерел

Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем

Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає навіть на озброєнні Бундесверу. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Варто зауважити, що раніше Німеччина мала намір передати Україні лише одну установку IRIS-T. Проте у переліку зброї, що планується до передачі, вказано, що з’явилися кошти для передачі ще трьох систем ППО.

Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проєкт документа на розгляд комітетам. Такий крок затримає розгляд цього питання щонайменше на декілька тижнів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше з трибуни Генасамблеї ООН заявив, що російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своїх імперських амбіцій, які ризикують знищити Україну, лише якщо він визнає, що не може виграти війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що небажання німецької влади постачати Києву зброю пов'язане з нацистським минулим Берліна.

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Теги: озброєння Німеччина війна

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