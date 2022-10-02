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До України з неочікуваним візитом прибула міністр оборони Німеччини Ламбрехт

Альона Боженко
glavcom.ua
До України з неочікуваним візитом прибула міністр оборони Німеччини Ламбрехт
Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси
фото: Міноборони ФРН

Це перший візит міністра оборони Німеччини в Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у суботу, 1 жовтня, прибула з раніше не анонсованим візитом до Одеси. Про це Міноборони Німеччини написало у Twitter.

«Міністр оборони Ламбрехт зустрілася сьогодні зі своїм колегою Олексієм Резніковим в Україні. Ми підтримуємо наших друзів, поки це необхідно», – йдеться у дописі.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що прийняв колегу на півдні країни. За його словами, вона привезла «хороші новини та більше інструментів для посилення української армії».

«Ми обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію. Міністерка була рада поспілкуватися з нашими бійцями та побачити систему «Гепард» на бойовому чергуванні», – наголосив він у своєму Twitter.

Зауважимо, що це перший візит міністра оборони Німеччини в Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Разом з тим за інформацією німецького видання Welt, Ламбрехт повідомила, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. За її словами, він має надійти протягом «наступних кількох днів».

Також вона заявила, що Німеччина спільно з США та Великою Британією будуть координувати дії щодо надання Україні реактивних систем залпового вогню.

«І ми будемо продовжувати робити те ж саме в майбутньому, також коли справа стосується доставлення танків», – сказала Ламбрехт.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт прокоментувала подання Україною заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою, зауваживши, що країна має право обирати альянси, до яких хоче приєднатися.

Теги: Німеччина міністр Міноборони Олексій Резніков

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