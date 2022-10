До України з неочікуваним візитом прибула міністр оборони Німеччини Ламбрехт

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у суботу, 1 жовтня, прибула з раніше не анонсованим візитом до Одеси. Про це Міноборони Німеччини написало у Twitter.

«Міністр оборони Ламбрехт зустрілася сьогодні зі своїм колегою Олексієм Резніковим в Україні. Ми підтримуємо наших друзів, поки це необхідно», – йдеться у дописі.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що прийняв колегу на півдні країни. За його словами, вона привезла «хороші новини та більше інструментів для посилення української армії».

«Ми обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію. Міністерка була рада поспілкуватися з нашими бійцями та побачити систему «Гепард» на бойовому чергуванні», – наголосив він у своєму Twitter.

Hosted my 🇩🇪colleague Christine Lambrecht in the southern 🇺🇦.Frau Minister brought good news & more tools to strengthen #UAarmy.

We had a discussion about current geopolitical and security situation.Minister was glad to talk with our soldiers and see Gepard system on combat duty. pic.twitter.com/IKSMnSyqkR