У 2021 році Зеленський провалив п’ять найголовніших обіцянок: дослідження

Від початку своєї каденції Зеленський не виконав 131 обіцянку

Володимир Зеленський завершує цей рік у лідерах президентського рейтингу та рейтингу довіри до політиків. Утім, від початку каденції Зеленський не виконав 131 обіцянку, пише «Слово і діло».

Безпосередньо за цей рік президент виконав 92 обіцянки, провалив – 39, а також дав 89 нових. Зеленський не виконав обіцянку провести переговори з усіма лідерами «нормандської четвірки». Президенту вдалося зустрітися та переговорити з президентом Франції Еммануелем Макроном, уже колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель та новим Олафом Шольцем. Водночас, зв'язатися з Володимиром Путіним не вдалося, але тут не все залежить від України.

До провалів можна віднести те, що під час опалювального періоду 2020/2021 років тарифи на опалення не зменшили «майже наполовину», як обіцяв президент.

Також можна вважати невиконаною обіцянкою Зеленського не втручатися в роботу уряду. Серед прикладів такого втручання можна згадати заяву про те, що Арсен Аваков втратить посаду, якщо фігуранти справи Шеремета виявляться невинуватими. Крім того, на пресконференції в травні президент перерахував недопрацювання Владислава Криклія та його команди, і сказав, що віддали перевагу Олександру Кубракову на посаді міністра інфраструктури.

Крім того, Зеленський видавав кілька указів, у яких зобов'язував Кабмін робити ті чи інші речі.

Зеленський не виконав обіцянку про те, що під час руху його кортежу не перекриватимуть дороги. В Управлінні державної охорони у відповідь на запит «Слово і діло» повідомили, що відповідно до усного розпорядження Зеленського під час руху його кортежу рух не перекривається. Проте, згідно із законодавством, УДО має право разом із підрозділами Нацполіції тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях та дорогах під час проїзду автомобіля президента. І такі випадки журналісти зафіксували.

І не вдалося президентові цього року відремонтувати у півтора раза більше доріг, ніж у 2020-му – відновили приблизно однакову кількість доріг.

До слова, Зеленський розповів, чому не дотримався своєї передвиборчої обіцянки та все ж переїхав до державної дачі в Конча-Заспі.