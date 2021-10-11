Зеленський пояснив, чому не дотримався своєї передвиборчої обіцянки

На початку каденції президент заявив, що не житиме на державній дачі

Президент України Володимир Зеленський у програмі «Світське життя» на «1+1» розповів, чому не дотримався своєї передвиборчої обіцянки та все ж переїхав до державної дачі в Конча-Заспі.

«Все пов’язано лише з охороною, їм потрібен окремий дім, тобто я повинен купити на сьогодні територію, на якій буде мій дім і дім для охорони. Чесно скажу, живу я там, як в готелі. З усім тим, я привіз мої меблі з маєтку, який ми продали», – пояснив Зеленський.

Також глава держави відповів, чи будує вже для себе будинок на майбутнє, оскільки, по завершенню каденції йому потрібно буде десь жити.

«Чесно, ми декілька варіантів знайшли. Зараз питання, як пришвидшити процес, чи купити вже готовий дім і зробити там ремонт, або нову землю і будувати новий дім», – розповів він.

повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.

Сам Зеленський у жовтні 2020 року пояснив, що продав свій будинок, оскільки там було «неможливо працювати через ковід». Зеленський пояснив, що «тимчасово» переїхав з родиною до резиденції поблизу Києві.

«Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко, – казав Зеленський в інтерв’ю Politico Europe.

Попри це, українці негативно зустріли новину про переїзд президента, адже раніше він виступав проти користування політиками державних дач.

Вже у травні 2021 року перша леді Олена Зеленська зізналась, що їй зрозуміла негативна реакція суспільства на переїзд родини на президентську дачу.

Перша леді зазначила, що вона не у захваті від життя на президентській дачі.

«До всього звикаєш. Ми зробили мінімальний косметичний ремонт. Коли я туди вперше зайшла, я побачила золоті люстри, мармурові ванни…», - розказала Зеленська.

За словами першої леді, вони з чоловіком «збили позолоту і пофарбували все у спокійні кольори».

За інформацією ЗМІ, на державні дачі в Конча-Заспі, де проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави є «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

14 травня Зеленський доручив РНБО розібратися зі своїми сусідами. Того ж місяця в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським.

Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, використовують формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях.