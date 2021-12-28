Президентка Молдови пояснила, чому країна не вступатиме до НАТО

Участь у військових альянсах протирічить основному закону країни

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що республіка не має наміру вступати до НАТО, оскільки це заборонено Конституцією країни. Про це очільниця держави розповіла в ефірі телеканалу Pro TV.

Політикиня пояснила, що змінювати основний закон поки не планується, а конституція держави виключає вступ до складу Північноатлантичного альянсу. «Прописано, що ми нейтральна країна, ніхто не змінював конституцію, немає подібних ініціатив, ми не очікуємо ні ід кого військової загрози, хочемо, щоб ситуація розвивалася мирно», – наголосила Майя Санду.

Варто зазначити, що попри нейтральний статус, Молдова з 1994 року співпрацює з НАТО в рамках індивідуального плану партнерства. У Кишиневі працює інформаційний центр Альянсу. У грудні 2017 року в столиці відкрилося бюро зв'язків НАТО.

Проведене в липні 2021 року опитування показало, що більш ніж половина громадян Молдови не підтримують вступ країни до НАТО. 52,7% опитаних не підтримали вступ Молдови до Північноатлантичного альянсу.

Раніше президентка Молдови Майя Санду висловила сподівання, що напругу між Україною і Росією вдасться розв'язати мирним шляхом.

також повідомлялос, що Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО.

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