Обіцянки Зеленського. За два роки більшість заяв президента не виконано

Володимир Зеленський під час виборчої кампанії в інтерв’ю телеканалу «1+1» зробив чимало заяв, які досі не виконано

Із дев'яти заяв тодішнього кандидата у президенти виконано лише дві - це запуск російськомовного телеканалу та прийняття закону про імпічмент

Експерти Комітету виборців проаналізували публічні заяви президента Володимира Зеленського дворічної давності, озвучені ним під час виборчої кампанії в інтерв’ю телеканалу «1+1» від 24 березня 2019 року. За оцінками експертів більшість обіцянок Зеленського не були виконані.

«Частина пропозицій фактично не зрушили з мертвої точки (до прикладу, щодо приєднання до Мінську США і Великої Британії). Деякі обіцянки були розпочаті, але не дали очікуваного ефекту – до прикладу, прийняття закону про викривачів корупції. Щодо частини ініціатив розроблено законопроєкти, але їх досі не було прийнято (щодо податкової амністії). Окремі категорія – фактично провалені обіцянки як-от досягнення компромісу з МВФ щодо замороження зростання тарифів», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Далі наводимо список обіцянок Зеленського та анотації фахівців Комітету виборців щодо їхнього виконання.

1. «Первое - я считаю, что нужен русскоговорящий телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир»

Виконано. 1 березня 2020 року відбувся запуск державного телеканалу «Дом», створеного для потреб тимчасово окупованих територій.

2. «Второе – это поднимать экономику в нашей стране»

Не виконано. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господартсва. Інфляція становила 5%. При цьому зниження основних економічних показників розпочалось ще до початку пандемії.

3. «Нужно показать реальную борьбу з коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна…на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эту доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который коррупционер деньги. В двойном, тройном размере»

У процесі виконання. У жовтні 2019 року було прийнято закон про викривачів корупції. У разі правдивого повідомлення про корупційні дії, викривачі корупції можуть отримати 10% від суми збитку. Щоправда на практиці цей механізм не довів свою ефективність. Більше того, 3 березня 2021 року Зеленський ветував зміни до закону про викривачів корупції, прийняті парламентом.

4. «Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы различные) должны открыться… Мы разговариваем с коллегами, все говорят: «Конечно, мы хотим, дайте нам правила игры». Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа»

Не виконано. Законопроекти щодо так званої податкової амністії перебувають на розгляді Верховної Ради, однак на разі прийняті не були.

5. «Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать (ред. – для МВФ). Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны»

У процесі виконання. У лютому 2020 року Україна виплатила за кредитами МВФ 213,6 млн. дол. Протягом 2021 року Україна має повернути МВФ 1,7 млрд. дол.

6. «Есть цивилизованный способ убрать президента – это закон про импичмент»

Виконано. У вересні 2019 р. Верховна Рада прийняла закон про імпічмент президента.

7. «Что такое ДУСя, у которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию»

У процесі виконання. У жовтні 2019 року указом президента перші п'ять об'єктів ДУСі були передані на приватизацію (зокрема, готель «Дніпро» в Києві). У липні 2020 р. готель «Дніпро» продали на аукціоні за 1,1 млрд. грн. У вересні 2020 року на приватизацію було передано непрофільний актив Держуправління справами – Житомирський лікеро-горілчаний завод.

8. «Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании»

Не виконано. Попри регулярні заяви Зеленського про переформатування Мінського процесу, альтернативного майданчику для перемовин узгоджено не було. США і Велика Британія не доєдналися до роботи в Мінську.

9. «С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди помирали, чтобы у них не было возможности заплатить эту тарифы? Они сказали нет… Им важно не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами»

Не виконано. У жовтні 2019 року Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що передбачає збільшення тарифів. У зимовий період 2020-2021 років ціни на газ для населення суттєво зросли.

До слова, напередодні з'ясувалося, що Зеленський зняв санкції з «міністра ДНР» і «Масандри».