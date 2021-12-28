Продюсер Шустера розказав, на якому телеканалі тепер живе влада

«Зараз вони починають «перезапускати» канал «Рада», канал «Дом», який вони вгробили»

На думку генерального продюсера токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» Павла Єлізарова, чинна влада фактично «живе» на телеканалі «1+1» Ігоря Коломойського. При цьому, як зазначив медійник в інтерв'ю «Главкому», представники чинної влади насправді не надто добре знаються на медіа, оскільки, наприклад, не спромоглися за два з половиною роки відродити Перший національний телеканал.

«Вони думають: якщо робити «відосики» та картинки, можна буде жити в цій парадигмі картинок. Але якби вони дійсно розумілися, то той же Перший національний за два з половиною роки перетворили б у реальний канал. Значить, і це питання не дуже розуміють. Зараз вони починають «перезапускати» канал «Рада», канал «Дом», який вони вгробили. Це усе їхнє розуміння в медіа…», – підсумував Єлізаров.

Також генпродюсер шоу Шустера зазначив, що вважає причиною конфлікту Володимира Зеленського із Рінатом Ахметовим наступ чинної влади на свободу слова та намагання влади взяти під контроль медіа впливового бізнесмена.

«Що таке деолігархізація – в першу чергу, не зустрічатися з олігархам сам на сам. Хто президенту в цьому може завадити? А він зустрічається, викладає прекрасну фотографію з Коломойським з кабінету президента», – зазначив Єлізаров.

Нагадаємо, раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.