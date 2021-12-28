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    Думки вголос

    «Державна зрада» Порошенка. Що не врахував Зеленський?

    Петру Порошенку підписали клопотання про арешт та заставу в сумі одного млрд грн - «Державна зрада» Порошенка. Що не врахував Зеленський?
    Петру Порошенку підписали клопотання про арешт та заставу в сумі одного млрд грн
    фото: eurosolidarity.org

    Вся складність політичної реальності спрощується до чорно-білої палітри

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    Подозрение в госизмене в адрес Петра Порошенко вполне способно превратиться в бумеранг. С траекторией которого доведется знакомиться уже Владимиру Зеленскому.

    Тема госизмены может быть поводом для троллинга в новогоднем телеобращении, но на этом ее достоинства заканчиваются. Какая бы судьба не постигла это обвинение – оно явно будет определять следующие два года каденции Владимира Зеленского. Причем, явно больше, чем думает он сам. К большому сожалению для страны.

    Шестой президент сам обрек себя на параллели с четвертым. Уголовное дело против обладателя второго рейтинга в стране прежде заводил лишь Виктор Янукович

    Если Владимиру Зеленскому удастся повторить достижение президента-беглеца, то дискуссия «как защититься от России» рискует смениться разговором о том, как не превратиться в Россию. Политика снова может выплеснуться из кабинетов на улицы. Если бы Зеленский был на Майдане – он мог бы этот момент учесть. Но его там не было.

    Вдобавок, обвинение в госизмене в адрес пятого президента страны делает его ключевым оппонентом для действующего главы государства. По сути на выборах у нас возникнет ситуация референдума, на котором каждому придется оценивать не фигуру Владимира Зеленского, а справедливость обвинений в адрес его предшественника. В 2024 году украинцам придется выбирать не будущего президента страны, а определяться с тем, есть ли в стране политические репрессии или их нет.

    Экс-президенты в разных странах нередко становятся фигурантами уголовных дел. Но между «злоупотреблением властью» и «государственной изменой» есть существенная разница

    Второе куда меньше тянет на «правовую оценку» и куда больше – на политическую. Дело не только в том, что доказать госизмену в суде довольно непросто. Дело еще и в том, что такое обвинение ставит под вопрос легитимность всего, что было сделано во время каденции обвиняемого.

    Получается, что отражение агрессии, декоммунизация, обретение Томоса и многое другое стали результатом правления государственного изменника. Сама постановка вопроса делает ценность всего достигнутого – минимальной. Владимир Зеленский может думать, что судебный приговор будет касаться конкретного человека, но в глазах очень многих этот процесс поставит под сомнение весь период жизни страны с 2014 по 2019-й.

    Если учесть, что доверие к судам в Украине минимальное, то любое решение будет бить по действующему главе государства. Если дело развалится – скажут о том, что власть настолько слаба, что не смогла довести начатое до конца. Если огласят приговор – то исполнительную власть обвинят в сговоре с судебной. Ни один из вариантов не закроет политический гештальт. Скорее наоборот.

    Судя по тому, что назначенная президентом генпрокурор нашла повод не подписывать подозрение Петру Порошенко – окружение Зеленского отлично понимает риски этой ситуации

    Судя по тому, что подозрение все-таки было подписано – самому Зеленскому об этих рисках никто не решается рассказать.

    Власть обрекает своего носителя на близорукость. Вместо того, чтобы искать реальный корень проблемы – возникает соблазн найти зло и дать ему имя.

    Мы наблюдаем это на примере соседей. Белорусский диктатор винит в протестах запад и бросает в тюрьмы несогласных. Российский – твердит о «цветных революциях» и обвиняет Вашингтон в покушении на свою «зону влияния». Лукашенко никогда не признает, что его страна попросту от него устала.

    Путин никогда не согласится с тем, что соседние страны могут иметь право самостоятельно определять свое будущее

    Последние заявления Владимира Зеленского заставляют думать, что этот же вирус мог пробраться и на Банковую. «Офшорные» расследования и протестные настроения объявляются делом рук предшественника. Вся сложность политической реальности упрощается до черно-белой палитры. У зла есть имя и это имя – Петр Порошенко.

    Подобный подход не сулит ничего хорошего. Он создает пространство вполне ощутимых рисков. У власти есть соблазн объявить любое расследование – происками, любую критику – инсинуациями, а любое сомнение –неблагонадежностью. Коль скоро любое несогласие – дело рук врага, то нет смысла проводить работу над ошибками. Коль скоро любая критика – это атака, то с ней можно и нужно бороться. В том числе самыми неконвенционными методами. «Кто не с нами, тот против нас».

    Но в том и штука, что подобная оптика лишь отдаляет главу государства от реальности. Потому что проблемы в экономике, ошибки чиновников и эмоции избирателей никто не отменял. Рано или поздно метод перекладывания вины попросту перестает работать. А амплуа «нового лица» вряд ли можно считать многоразовым. Если посвятить каденцию борьбе с предшественниками, то велик шанс, что на следующих выборах предшественником станешь уже ты сам. «Здравствуйте, меня зовут Пандора и сегодня у нас видео с распаковкой».

    Добро пожаловать в 2022-й.

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    Джерело: Блог Павла Казаріна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко арешт Володимир Зеленський президент влада
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    «Державна зрада» Порошенка. Що не врахував Зеленський?