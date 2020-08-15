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    ЄС не визнав результати виборів в Білорусі і почав роботу над санкціями

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    Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель - ЄС не визнав результати виборів в Білорусі і почав роботу над санкціями
    Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель
    Фото: АР

    Євросоюз планує санкції щодо відповідальних за насильство і фальсифікації

    Євросоюз не приймає офіційних результатів голосування за президента Білорусі 9 серпня. Також у Євросоюзі розпочали роботу над санкціями.

    Про це в Twitter заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель.

    «Білорусь: ЄС не приймає результати виборів. Починається робота по покаранню винних у насильстві і фальсифікації», - написав Боррель.

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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