ЄС не визнав результати виборів в Білорусі і почав роботу над санкціями
Євросоюз планує санкції щодо відповідальних за насильство і фальсифікації
Євросоюз не приймає офіційних результатів голосування за президента Білорусі 9 серпня. Також у Євросоюзі розпочали роботу над санкціями.
Про це в Twitter заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель.
«Білорусь: ЄС не приймає результати виборів. Починається робота по покаранню винних у насильстві і фальсифікації», - написав Боррель.
Concluded good and constructive #FAC.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020
Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.
Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.
Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.
Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.
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