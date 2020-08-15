ЄС не визнав результати виборів в Білорусі і почав роботу над санкціями



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Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель Фото: АР

Євросоюз планує санкції щодо відповідальних за насильство і фальсифікації

Євросоюз не приймає офіційних результатів голосування за президента Білорусі 9 серпня. Також у Євросоюзі розпочали роботу над санкціями.

Про це в Twitter заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель.

«Білорусь: ЄС не приймає результати виборів. Починається робота по покаранню винних у насильстві і фальсифікації», - написав Боррель.

Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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