ЄС не визнав результати виборів в Білорусі і почав роботу над санкціями

Євросоюз планує санкції щодо відповідальних за насильство і фальсифікації

Євросоюз не приймає офіційних результатів голосування за президента Білорусі 9 серпня. Також у Євросоюзі розпочали роботу над санкціями.

Про це в Twitter заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель.

«Білорусь: ЄС не приймає результати виборів. Починається робота по покаранню винних у насильстві і фальсифікації», - написав Боррель.

Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.