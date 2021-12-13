Тимошенко емоційно відреагувала на пророцтво мольфарки щодо Зеленського (відео)

Політикиня наголосила, що її завалили SMS-ками із прогнозом карпатської мольфарки

Народна депутатка України, лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала прогноз мольфарки щодо політичного майбутнього Зеленського, а також процвітання держави за президентства жінки.

Тимошенко зізналася: бачила телевізійний сюжет, в якому карпатська мольфарка шокувала інформацією про те, Зеленський не добуде своєї каденції. «Та бачила, мені SMS-ками переслали цей сюжет, мабуть, тисячу разів», – радісно прокоментувала вона в ефірі токшоу «Час Голованова» на телеканалі «Україна24».

Водночас Тимошенко зазначила, що не варто сприймати надто серйозно та безапеляційно те, що наступним президентом України ймовірно буде жінка. Адже такі рішення насправді приймаються в результаті голосування людей під час виборів.

Дивитися з 21 хвилини:

«Головне, щоби наше суспільство набуло імунітет проти політичних технологій. От зараз уже всі розуміють, що політичною технологією були «нові обличчя». Тому, що треба було до влади привести людей, які абсолютно некомпетентні. Це була програма, план, бо у слабких керівників дуже легко забирати у країни все, що подобається будь-кому, або в глобальному просторі, або в Україні», – наголосила Тимошенко.

І саме для цього, на думку політикині, потрібно було привести до влади людей, які «не знають, не вміють, не мають політичної волі».

Нагадаємо, на думку карпатської мольфарки, президент Володимир Зеленський не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори. Таку гучну заяву мольфарка зробила у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт». Також вона додала, що наступним президентом України буде жінка.

Читайте також: