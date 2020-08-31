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    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб

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    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб

    Нещодавно Володимир Зеленський освоїв професію поштаря, а тепер от ще й отримав чорний пояс з карате

    Президент України Володимир Зеленський вчергове став героєм фотожаб. Цього разу гумористів з мережі на креатив надихнуло отримання главою держави у Кропивницькому іменного чорного поясу від юних каратистів Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву-2.

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    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «каратистом» Зеленським. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, у Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу.

    Також у школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.


    Володимир Зеленський президент
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