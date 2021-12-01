«Прийшла лише зима». Тимошенко висміяла «державний переворот» (фото)

Лідерка «Батьківщини»: «Чекали на переворот, а прийшла лише зима»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у романтичному настрої пожалкувала про те, що сьогодні обіцяний президентом Зеленським переворот в країні так і не відбувся, а от зима прийшла. Відповідне фото парламентарка опублікувала на сторінці у Facebook.

У кадрі лідерка «Батьківщини» вдивляється у далечінь та ловить на долоню сніжинки.

«Чекали на переворот, а прийшла лише зима», – підписала фото Тимошенко.

Користувачі мережі заперечили народній депутатці, більшість написали, що мир краще, ніж війна.

«Хай краще буде зима, мир, ніж переворот», «Зима, це краще, ніж переворот. В нашій країні з кожним переворотом життя стає ще гірше, ніж було до цього. Обираємо в надії на краще, а одержуємо гірше, ніж було…», «Переворот свідомості настане тоді, коли свідому людину оберуть українці», «Уже хочеться миру й стабільності, а не перевороту», «Який переворот?! Дехто боїться власної тіні!», «Обіцяв переворот, то де він? І тут збрехав», «Краще перевороти робити вже на сході України Луганської та Донецької області в користь нашої України, а не в центрі».

До слова, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.