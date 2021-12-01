  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Прийшла лише зима». Тимошенко висміяла «державний переворот» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тимошенко ловила сніжинки і міркувала про політику - «Прийшла лише зима». Тимошенко висміяла «державний переворот» (фото)
    Тимошенко ловила сніжинки і міркувала про політику
    фото Юлія Тимошенко/Facebook

    Лідерка «Батьківщини»: «Чекали на переворот, а прийшла лише зима»

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у романтичному настрої пожалкувала про те, що сьогодні обіцяний президентом Зеленським переворот в країні так і не відбувся, а от зима прийшла. Відповідне фото парламентарка опублікувала на сторінці у Facebook.

    У кадрі лідерка «Батьківщини» вдивляється у далечінь та ловить на долоню сніжинки.

    «Чекали на переворот, а прийшла лише зима», – підписала фото Тимошенко.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Прийшла лише зима». Тимошенко висміяла «державний переворот» (фото)
    «Прийшла лише зима». Тимошенко висміяла «державний переворот» (фото)

    Користувачі мережі заперечили народній депутатці, більшість написали, що мир краще, ніж війна.

    «Хай краще буде зима, мир, ніж переворот», «Зима, це краще, ніж переворот. В нашій країні з кожним переворотом життя стає ще гірше, ніж було до цього. Обираємо в надії на краще, а одержуємо гірше, ніж було…», «Переворот свідомості настане тоді, коли свідому людину оберуть українці», «Уже хочеться миру й стабільності, а не перевороту», «Який переворот?! Дехто боїться власної тіні!», «Обіцяв переворот, то де він? І тут збрехав», «Краще перевороти робити вже на сході України Луганської та Донецької області в користь нашої України, а не в центрі».

    До слова, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

    Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

    Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

    Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

    Читайте також:

    Теги: Юлія Тимошенко переворот Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Прийшла лише зима». Тимошенко висміяла «державний переворот» (фото)