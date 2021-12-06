Карпатська мольфарка передбачила політичне майбутнє Зеленського (відео)

Жінка гадає на воску

Президент Володимир Зеленськй не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори. Таку гучну заяву зробила карпатська мольфара у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт».

«Свою каденцію він не закінчить. Він сам піде. Він не зла людина, але не може виконати, що він обіцяв. Жаль його, але на нього є зло інших людей», – таке пророцтво дала мольфарка.

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На гучну заяву мольфарки звернув увагу і колишній народний депутат Бронислав Береза.

«Тааак! Охорона, скасовано! Зараз я взагалі нічого не розумію. Канал 1+1 випустив програму, в якій в м'якій та розумній формі повідомили, що Зеленський не виконує обіцянки, не дотягне до кінця каденції, а його політична сила програє вибори у ВР. Це не я так сказав, а мольфарка 1+1. Це таке ніжне привітання від Ігоря Валерійовича Коломойського Володимира Олександровича Зеленського чи це просто випадковість? )) Загалом, дивіться самі. Але я здивований. Сильно», – написав Береза на сторінці у Fаcebook .