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    Карпатська мольфарка передбачила політичне майбутнє Зеленського (відео)

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    Мольфарка переконує, що свою каденцію Зеленський не закінчить - Карпатська мольфарка передбачила політичне майбутнє Зеленського (відео)
    Мольфарка переконує, що свою каденцію Зеленський не закінчить
    фото скріншот відео

    Жінка гадає на воску

    Президент Володимир Зеленськй не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори. Таку гучну заяву зробила карпатська мольфара у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт».

    «Свою каденцію він не закінчить. Він сам піде. Він не зла людина, але не може виконати, що він обіцяв. Жаль його, але на нього є зло інших людей», – таке пророцтво дала мольфарка.

    Дивитися з 7 хв.

    На гучну заяву мольфарки звернув увагу і колишній народний депутат Бронислав Береза.

    «Тааак! Охорона, скасовано! Зараз я взагалі нічого не розумію. Канал 1+1 випустив програму, в якій в м'якій та розумній формі повідомили, що Зеленський не виконує обіцянки, не дотягне до кінця каденції, а його політична сила програє вибори у ВР. Це не я так сказав, а мольфарка 1+1. Це таке ніжне привітання від Ігоря Валерійовича Коломойського Володимира Олександровича Зеленського чи це просто випадковість? )) Загалом, дивіться самі. Але я здивований. Сильно», – написав Береза на сторінці у Fаcebook .

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    Теги: вибори депутат рейтинг Володимир Зеленський Карпати (гори) президент
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    Карпатська мольфарка передбачила політичне майбутнє Зеленського (відео)