Тимошенко викрила «найбільший газовий обман українців»

Газу зараз в Україні немає і необхідно його купувати за високою ціною» – лідер ВО «Батьківщина»

«Україна завжди користувалась російським газом» – Тимошенко

Європейський газ – це найбільший обман, тому що Україна завжди користувалась російським. Про це розповіла у прямому ефірі на одному з телеканалів лідер фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Для України не існує ніякого європейського газу. Коли у 2014 році нам оголосили, що Україна буде споживати європейський газ, хай вони мені покажуть, де він у Європі видобувається і де ми можемо його взяти. Я хочу зараз проінформувати країну, що це був великий обман, ніякого європейського газу не існувало, вони зробили фіктивну закільцювали трубу, але газ йшов російський. Просто вся пропаганда, яка робилася в це час, мусила говорити, що це європейський газ і цей газ постачали через якого європейського посередника, який сьогодні нам невідомий, тому що розслідування зі зміною президента не відбулося. Президент змінився, а вся політика, яка робила ззовні стосовно України і всередині залишилась такого як вона була», – розповіла Тимошенко.

Також вона зазначила, що газу зараз в Україні немає і необхідно його купувати за високою ціною.

«Хто відповідає за те, що тепер з бюджету треба взяти гроші, які краще було б витратити на охорону здоров’я та на пенсії, і віддати НАК «Нафтогазу» за те, що хтось протупив влітку. Це тупість», – сказала вона.

Нагадаємо, Україна готова запропонувати транспортувати додатково 55 млрд кубів газу на рік. РНБО доручила НАК «Нафтогаз України» та «Оператору ГТС» визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів.

Як повідомлялося, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення надати цю допомогу безкоштовно. Газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне.