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    Данілов: уряд має три дні для вирішення питання безперебійного постачання газу

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    Кабмін за три дні має врегулювати питання постачання газу - Данілов: уряд має три дні для вирішення питання безперебійного постачання газу
    Кабмін за три дні має врегулювати питання постачання газу
    фото: glavcom.ua

    За словами Данілова, Кабінет міністрів вирішить питання щодо встановлення механізму безперебійного постачання газу

    Кабінету міністрів доручено вжити заходи щодо безперебійного постачання газу, питання вирішуватимуть протягом наступних трьох днів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони.

    За словами Данілова, Кабінет міністрів вирішить питання щодо встановлення механізму безперебійного постачання газу.

    «Кабміну доручено протягом трьох днів вжити заходів для встановлення механізму безперебойного, без права відключення, постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам» , – заявив Данілов.

    До слова, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заявляло, що через зростання вартості природного газу та низькі запаси вугілля є загрози віялових відключень електроенергії.

    Також «Київтеплоенерго» заявляє, що через зростання вартості газу змінилися тарифи для комерційних та бюджетних установ, зміни не вплинуть на вартість опалення для населення.

    У Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

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    Теги: енергетика газ РНБО опалення Україна уряд населення Олексій Данілов
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    Данілов: уряд має три дні для вирішення питання безперебійного постачання газу