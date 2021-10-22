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    Економіка та фінанси

    Україна висловила готовність транспортувати ЄС додатково до 55 млрд кубів газу

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    Україна на сьогодні має контракт з РФ на транзит 40 млрд кубів газу
    фото: tv7

    НАК «Нафтогаз України» та «Оператор ГТС» мають визначити спеціальні умови для транспортування нових обсягів

    Україна готова запропонувати транспортувати додатково 55 млрд кубів газу на рік. РНБО доручила НАК «Нафтогаз України» та «Оператору ГТС» визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу.

    «Кабінету міністрів разом з акціонерним товариством «Нафтогаз України», «Оператором ГТС» визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу, газотранспортної системи України до країн Європейського Союзу в обсязі не менше ніж 55 млрд кубів газу на рік», – розповів Данілов.

    За його словами, Україна на сьогодні має контракт з РФ на 40 млрд кубів газу.

    «Ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без ніяких проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги в 55 млрд кубів газу», – додав Данілов.

    До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

    Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

    Як відомо, 18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

    Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

    Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

    Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

    Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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    Теги: ЄС енергетика газ Нафтогаз України РНБО транзит Україна ГТС Олексій Данілов
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    Україна висловила готовність транспортувати ЄС додатково до 55 млрд кубів газу