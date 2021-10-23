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    В Україні змінять формат платіжок за «комуналку»

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    Платіжки за комунальні послуги міститимуть інформацію про споживання, якість послуг, енергоефективні програми - В Україні змінять формат платіжок за «комуналку»
    Платіжки за комунальні послуги міститимуть інформацію про споживання, якість послуг, енергоефективні програми
    фото з відкритих джерел

    Рівень енергоефективності буде відображатися у новому форматі комунальних платіжок

    Закон «Про енергетичну ефективність» передбачає внесення до платіжок за комунальні послуги детальної інформації про споживання, зокрема, порівняння поточних показників з минулорічними. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна.

    «Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії», – сказала Підкоморна.

    У Міненерго також зауважили, що великі підприємства будуть зобов‘язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на 4 роки проводити енергоаудит. Очікується, що це допоможе оптимізувати витрати на споживання енергії та зрозуміти, які заходи необхідно впроваджувати для мінімізації витрат у майбутньому.

    Крім того, законом запроваджується масштабна програма впровадження «розумних технологій» на державному рівні, що дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом. За технічної можливості передбачене встановлення інтелектуальних систем обліку газу, електрики, тепла.

    З метою зниження витрат з держбюджету на утримання будівель органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов‘язані купувати енергоефективне обладнання та брати в оренду чи купувати лише енергоефективні приміщення.

    Міненерго підкреслило, що у законі вперше передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

    Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про енергетичну ефективність», який, зокрема, передбачає проведення на великих підприємствах енергоаудиту раз на чотири роки, а також встановлення цільового показника щорічного скорочення споживання енергії.

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    Теги: газ Міненерго комуналка послуги населення
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    В Україні змінять формат платіжок за «комуналку»