Тисячі бюлетенів з «опитування Зеленського» викинули на смітник (фото)

«Зеленському «важлива» ваша думка» – Смолій

Після проведення опитування Володимира Зеленського безліч бюлетенів виявили на звалищі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник Інституту держави і права ім. Корецького НАН України, голова ГО «Українська Україна» Андрій Смолій.

«Зеленському «важлива» ваша думка. Дуже «важливі» 5 питань. Настільки важливі, що цей мотлох просто викинули на смітник», – підкреслив Смолій.

На тих викладених фото, де є можливість роздивитися бюлетені ближче, видно, що вони заповнені, тож про утилізацію невикористаних опитувальних листів не йдеться.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п’ять запитань:

чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах;

чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони;

чи підтримують вони скорочення кількісного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів,

чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу;

чи підтримують вони порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

До слова, 24 жовтня, через те, що поліграфічні підприємства змушені оперативно друкувати мільйони «опитувальників Зеленського», зривається друк виборчих бюлетенів на 25 жовтні.

Як повідомлялося, орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

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