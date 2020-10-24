Через авральний друк «опитувальників Зеленського» під загрозою зриву друк бюлетенів для місцевих виборів, – нардеп



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Проведення виборів на деяких дільницях може опинитись під загрозою або розпочатись невчасно

«Всупереч нормам Конституції та Виборчого кодексу Зеленський ініціював проведення опитування громадян в день виборів – 25 жовтня» – Фріз

Через те, що поліграфічні підприємства змушені оперативно друкувати мільйони «опитувальників Зеленського», зривається друк виборчих бюлетенів на 25 жовтні. Про це повідомила у Facebook народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність», Голова Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз. Зокрема, вона заявила, що харківське підприємство «Глобус» через авральний режим роботи помилково надрукувала подвійний тираж одних і тих же бюлетенів.

«Всупереч нормам Конституції та Виборчого кодексу Зеленський ініціював проведення опитування громадян в день виборів – 25 жовтня. Організація його проведення здійснюється в авральному режимі. Для друку опитувальників була залучена в Харкові фабрика «Глобус», яка є одним із найбільших поліграфічних підприємств України та неодноразово здійснювала друк виборчих бюлетенів для виборів всіх рівнів», – повідомляє Фріз.

«Станом на зараз склалась ситуація, коли попри значні виробничі потужності фабрики друк виборчих бюлетенів опинився під загрозою, а з уже надрукованими відбуваються «дивні» метаморфози. Зокрема, на одній з ТВК ми маємо подвійний друк бюлетенів одного зразка, загальним накладом – 3000, які потрібно утилізувати», – зауважує народна депутатка.

Фріз пише, що за словами працівників фабрики підприємство здійснило друк всього обсягу опитувальників, необхідного для проведення опитування по всій країні. «А це десятки мільйонів екземплярів. Перевантаження виробництва призвело до перевищення термінів друку, помилок в перерахуванні та пакуванні бюлетенів. В результаті, дільничні виборчі комісії недоотримали значну кількість виборчих документів», – зазначила Фріз.

За її словами, проведення виборів на деяких дільницях може опинитись під загрозою або розпочатись невчасно.

«Європейська Солідарність» у Харківській області звертається щодо цього випадку до Комітету виборців України та Громадянської мережі Опора», – повідомила Ірина Фріз.

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