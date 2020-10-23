Понад 100 млн грн. Названо вартість «опитування Зеленського»



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Президент Володимир Зеленський вирішив у день виборів провести додаткове опитування

За п'ять питань від президента партія «Слуга народу» заплатить близько 103 мільйона

Орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Про це розповіла голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська під час брифінгу.

«Дуже багато дискусій виникало навколо теми проведення так званого соціологічного опитування в день голосування, яке планує оплатити партія «Слуга народу»... Ми не так давно... отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які зараз проводять рекрутинги людей для організації цього соціологічного опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, біля входу до них проводити опитування громадян щодо п'яти питань від президента. Загальна кількість видатків, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, є близько 75 млн грн, якщо говорити про безпосередньо польову частину, виключно видатки на роботу й організацію роботи волонтерів біля входу до виборчих дільниць», - розповіла Айвазовська.

За її словами, за інформацією «Опори», залученим до проведення опитування особам може бути виплачено 1200 грн за цивільно-правовою угодою, натомість саме опитування проводиться однією з соціологічних організацій.

«Якщо йдеться про цивільно-правові угоди, то до них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, орієнтовна кількість видатків є 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину», — сказала Айвазовська.

Як повідомлялося, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.



