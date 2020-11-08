Британська газета: Подружжя Трампів на грані розлучення

Меланія Трамп завжди стверджувала, що у них з Дональдом прекрасні відносини

Їх шлюб був угодою, і подружжя навіть спали в окремих кімнатах Білого дому

Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів у США, пише Daily Mail.

Журналісти, посилаючись на колишню помічницю сім’ї Омаросу Маніголт-Ньюман, стверджують, що Меланія давно замислювалася про розлучення і чекала, поки американський лідер покине свій пост. «Якби Меланія змогла витримати крайнє приниження і піти, поки Трамп перебував при владі, він знайшов би спосіб її покарати», – поділилася жінка.

Інша помічниця, Стефані Волкофф, своєю чергою, розповіла, що всі 15 років їхнього шлюбу фактично були угодою, і подружжя навіть спали в окремих кімнатах Білого дому.

Водночас Меланія Трамп завжди стверджувала, що у них з Дональдом прекрасні відносини. Однак американські журналісти припускають, що такі заяви вона була змушена робити через укладений шлюбний договір.

Видання також повідомило, що Меланія Трамп раніше вела переговори щодо післяшлюбної угоди, щоб згодом їх дитині дісталася належнана частка спадщини батька.

7 листопада стали відомі результати виборів в США. Демократ Джо Байден, який набрав 290 при необхідних 270 голосів вибірників, які забезпечили тим самим йому перемогу, проголосив себе обраним президентом. Він стане 46-м президентом США. В кінці листопада йому виповниться 78 років, він буде найстаршим американським лідером.

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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