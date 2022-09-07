Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну

Трасс запевнила Зеленського, що Україна може розраховувати на допомогу Британії

Трасс планує відвідати президента Зеленського в Україні найближчим часом

Президент Володимир Зеленський та новий прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс провели розмову, під час якої Зеленський запросив Трасс відвідати Україну, запрошення вона прийняла.

Під час переговорів, як зазначається на сайті британського уряду, Трасс запевнила Зеленського, що Україна може розраховувати на допомогу Британії у довгостроковій перспективі.

«Прем'єр-міністр сказала, що вона з нетерпінням очікує спільної роботи з президентом у найближчі тижні та місяці і була рада прийняти запрошення відвідати президента Зеленського в Україні найближчим часом», – йдеться у релізі.

Лідери обговорили необхідність зміцнення глобальної безпеки та заходи, необхідні для припинення фінансування військової машини Путіна.

Трасс високо оцінила боротьбу українців за суверенітет і самовизначення і сказала, що важливо, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.