Ліз Трасс призначила ключових міністрів у новий уряд

Бен Воллес залишився міністром оборони Великої Британії в уряді Трасс

Нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок, 6 вересня, призначила ключових міністрів. Про це повідомляє The Guardian.

Міністром закордонних справ замість самої Трасс став Джеймс Клеверлі, який з липня обіймав посаду міністра освіти, а до цього працював під керівництвом Трасс у МЗС на посаді державного міністра (першого заступника міністра).

The Rt Hon James Cleverly MP @JamesCleverly has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK.#Reshuffle pic.twitter.com/TlueSHJ3Nk — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Міністром оборони залишився Бен Воллес, який обіймав цю посаду з 2019 року.

The Rt Hon Ben Wallace MP @BWallaceMP has been re-appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ.#Reshuffle pic.twitter.com/g7dOlzQyPT — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Главою Гоум-офісу (міністерства внутрішніх справ) стала Суелла Браверман, колишня конкурентка Трасс за посаду лідера Консервативної партії. В уряді Джонсона була генеральною прокуроркою.

The Rt Hon Suella Braverman QC MP @SuellaBraverman has been appointed Secretary of State for the Home Department @UKHomeOffice.#Reshuffle pic.twitter.com/blwJ7LVySt — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Канцлером казначейства (міністром фінансів) призначено Квасі Квартенга, який раніше був міністром у справах бізнесу. Міністеркою охорони здоров’я та заступницею прем'єра стала Тереза Коффі, яка до цього була міністеркою з питань праці та пенсійного забезпечення. Як повідомляє The Guardian, Квартенг і Коффі — близькі союзники Ліз Трасс.

Посаду міністра юстиції отримав Брендон Льюїс, який раніше був міністром у справах Північної Ірландії.

The Rt Hon Brandon Lewis CBE MP @BrandonLewis has been appointed Lord Chancellor and Secretary of State for Justice @MoJGovUK.#Reshuffle pic.twitter.com/pDtiT7HAum — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Ще одна конкурентка Трасс за посаду лідера торі Пенні Мордонт буде лідером Палати громад, відповідальним за втілення законодавчої програми уряду.

The Rt Hon Penny Mordaunt MP @PennyMordaunt has been appointed Lord President of the Council and Leader of the House of Commons @CommonsLeader #Reshuffle pic.twitter.com/PTUaISWMHd — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.