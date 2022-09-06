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Ліз Трасс призначила ключових міністрів у новий уряд

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ліз Трасс призначила ключових міністрів у новий уряд
Ліз Трасс сформувала британський уряд
фото з відкритих джерел

Бен Воллес залишився міністром оборони Великої Британії в уряді Трасс

Нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок, 6 вересня, призначила ключових міністрів. Про це повідомляє The Guardian.

Міністром закордонних справ замість самої Трасс став Джеймс Клеверлі, який з липня обіймав посаду міністра освіти, а до цього працював під керівництвом Трасс у МЗС на посаді державного міністра (першого заступника міністра).

Міністром оборони залишився Бен Воллес, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Главою Гоум-офісу (міністерства внутрішніх справ) стала Суелла Браверман, колишня конкурентка Трасс за посаду лідера Консервативної партії. В уряді Джонсона була генеральною прокуроркою.

Канцлером казначейства (міністром фінансів) призначено Квасі Квартенга, який раніше був міністром у справах бізнесу. Міністеркою охорони здоров’я та заступницею прем'єра стала Тереза Коффі, яка до цього була міністеркою з питань праці та пенсійного забезпечення. Як повідомляє The Guardian, Квартенг і Коффі — близькі союзники Ліз Трасс.

Посаду міністра юстиції отримав Брендон Льюїс, який раніше був міністром у справах Північної Ірландії.

Міністеркою охорони здоров'я і заступницею прем'єр-міністерки за сумісництвом стала інша соратниця Трасс – Тереза Коффі.

Брендон Льюїс, який працював міністром з питань Північної Ірландії в уряді Джонсона, став міністром юстиції.

Ще одна конкурентка Трасс за посаду лідера торі Пенні Мордонт буде лідером Палати громад, відповідальним за втілення законодавчої програми уряду.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. 

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.

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