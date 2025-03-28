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Третя світова? Експосол у США пояснив, у чому помиляється Трамп

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Третя світова? Експосол у США пояснив, у чому помиляється Трамп
Олег Шамшур вважає, що адміністрація США є відірваною від реальності
фото: depo.ua

Олег Шамшур: «Глобальна конфронтація вже почалася, але Трамп цього не розуміє»

Нинішня адміністрація США не розуміє сутності путінської Росії. Зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не усвідомлює, що глобальна конфронтація вже почалася. Про сказав у інтерв’ю «Главкому» колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур.

Він зауважив, шо наразі йдеться ще не про початок Третьої світової війни, а про початок протистояння у світі: «На жаль, Трамп цього не розуміє, це факт. Як буде розвиватися ситуація надалі – достеменно ніхто не знає».

Проте, як наголосив експосол, саме від того, як і на яких умовах для України закінчиться нинішня війна, залежатиме ситуація не лише в Європі, але й на глобальному рівні.

«Якщо російсько-українська війна закінчиться на неприйнятних для України умовах, про які б не хотілося навіть говорити, це посилить позиції Росії і російських союзників, які напряму загрожують стратегічним інтересам США», – наголосив Олег Шамшур.

Також експосол України у Сполучених Штатах вказував на те, що відірваним від реальності є й підхід спецпосланника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, Як зазначив Олег Шамшур, Віткофф вірить заявам Кремля, і те, що у близькому оточенні президента Трампа є людина з такими поглядами, створює певну небезпеку.

Раніше колишній посол України в США Олег Шамшур пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню. За словами ексдипломата, це є звичайною методикою РФ ще з радянських часів – використати довгі переговори для посилення своїх політичних і військових позицій.

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Теги: Олег Шамшур

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