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Експосол України в США: Заява Стіва Віткоффа, який вірить росіянам, – за межею реальності

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Експосол України в США: Заява Стіва Віткоффа, який вірить росіянам, – за межею реальності
Стів Віткофф стверджує, що Росія нібито хоче завершення війни з Україною
фото: AP

Олег Шамшур констатує: нова адміністрація відірвана від реалій і не бажає розуміти, що Росія бреше

РФ посилила масовані обстріли української інфраструктури, хоча раніше було анонсовано 30-денне припинення вогню. Проте, коли президент України Володимир Зеленський вказав на це, він зіткнувся з нерозумінням спеціального посланника США Стіва Віткофффа. Нинішня адміністрація США взагалі не розуміє сутності Росії, розповів у інтерв’ю «Главкому» колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур.

Спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який тепер займається і питаннями війни в Україні, заперечував слова Володимира Зеленського про порушення Росію домовленості про припинення атак на енергетику. Віткофф є відірваним від реальності, зауважив Олег Шамшур. За його словами, Штати просто не бажають усвідомити, що Росія завжди бреше, а тому і не може вважатися за надійного партнера.

«Слова Віткоффа свідчать про його повне нерозуміння сутності росіян і характеру їхніх дій», – сказав Олег Шамшур. На його думку, така позиція є небезпечною: «Дуже погано, що людина, яка відіграє важливу роль в переговорах, робить такі висновки. Путін продовжує брехати навіть попри домовленості з Трампом, випробовує його, як то кажуть, на міцність, з’ясовує, яким чином він може ним маніпулювати».

Нагадаємо, 19 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп тоді заявив, що це була «дуже добра» розмова і що він поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з очільником РФ Путіним.

Зауважимо, що розмова Трампа з Путіним відбулась днем раніше, 18 березня. Президент Сполучених Штатів теж характеризував її як «хорошу та продуктивну».

Щодо спеціального представника США Стіва Віткоффа, то він раніше стверджував, що  кремлівський ватажок Путін нібито хоче завершення війни з Україною.

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Теги: США війна Стів Віткофф

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