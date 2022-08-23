У Києві розпочався саміт Кримської платформи (відео)
Через війну подія відбувається в онлайн-форматі
У Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники приблизно 60 країн світу. Про це повідомляє трансляцію заходу.
Зокрема, у саміті беруть участь лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки та Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу.
У ході саміту представники країн обговорять кілька тематичних питань:
- роль тимчасової окупації Криму в розгортанні повномасштабної агресії проти України;
- спільні зусилля з відновлення безпеки і стабільності в регіоні Чорного і Азовського морів;
- подальші кроки у відповідь на порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема, щодо етнічних українців і кримських татар;
- посилення політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму;
- ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу.
Нагадаємо, Україна значно розширює формат Кримської платформи.
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