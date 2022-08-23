У Києві розпочався саміт Кримської платформи (відео)

Через війну подія відбувається в онлайн-форматі

У Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники приблизно 60 країн світу. Про це повідомляє трансляцію заходу.

Зокрема, у саміті беруть участь лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки та Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу.

У ході саміту представники країн обговорять кілька тематичних питань:

роль тимчасової окупації Криму в розгортанні повномасштабної агресії проти України;

спільні зусилля з відновлення безпеки і стабільності в регіоні Чорного і Азовського морів;

подальші кроки у відповідь на порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема, щодо етнічних українців і кримських татар;

посилення політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму;

ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу.

Кримська платформа – формат консультацій та комунікацій, започаткований президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов’язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.

Нагадаємо, Україна значно розширює формат Кримської платформи.