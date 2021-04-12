Тупицького не пустили на засідання Конституційного суду, яке він сам скликав

Відсторонений Тупицький заявив, що прийшов сьогодні до суду «для дачі пояснень»

Співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді, передає «Українська правда».

Тупицький заявив, що прийшов сьогодні до КСУ «для дачі пояснень суддям для прийняття рішення».

«Ми можемо пройти? Ні? Ви зриваєте тоді засідання. Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання, воно опубліковане у пресі. Всі знають про це. Ви зриваєте засідання», – прокоментував Тупицький в етері українського телеканалу.

Він заявив, що охорона не пропустила його попри те, що на засіданні має відбутися таємне голосування про його відставку, і що він хоче дати пояснення.

Тупицький сказав, що якщо його не пускають, то він і надалі «залишається суддею і головою КС». Після цього він поїхав.

«Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело повідомило, що Конституційний суд не зібрався 12 квітня на спецзасідання, на якому мали розглянути питання про звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.

За словами джерела, спецзасідання не відбулося через відсутність суддів. Інших подробиць співрозмовник не повідомив.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.