Обшук в будинку Тупицького. Що шукают слідчі ДБР

Обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката

У березні президент видав Указ про скасування призначення Олександра Тупицького главою Конституційного Суду

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, проходить обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6 годині ранку 13 травня. Про це повідомили джерела в ДБР, пише ZN.UA.

Уточнюється, що обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката. «Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб», – йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження видання.

В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Нагадаємо, 27 березня президент видав Указ про скасування призначення Олександра Тупицького главою Конституційного Суду.

Тупицький 29 березня підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року, яке мало бути присвячено указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

2 квітня Тупицький видав розпорядження, в якому заявив про незаконність указу Зеленського про скасування його призначення Главою Конституційного Суду.

Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького в приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, він заявив, що в такому разі він і далі «залишається суддею і головою КС».