У Авакова обіцяють затримати Клюєва відразу ж після прибуття в Україну



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Радник міністра Авакова Іван Стойко

Реєстрацію Андрія Клюєва народним депутатом в МВС вважають передчасною

Українські правоохоронці затримають колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, якщо він перетне український кордон. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ – голова координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу в Києві.

«Якщо він перетне кордон – одразу буде затриманий нашими правоохоронними органами», – сказав Стойко.

Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

2 липня Центральна виборча комісія України на виконання рішення Верховного суду повторного розглянула документи Андрія Клюєва і зареєструвала його кандидатом у народні депутатипо 46 мажоритарному округу на Донеччині від Ліберальної партії.

Після втечі Віктора Януковича Андрій Клюєв не з’являвся на підконтрольній території України. Стойко наголосив, що Клюєв не перетинав кордон у зворотньому напрямку, тобто з Росії в Україну. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

Коментуючи рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію Клюєва кандидатом у народні депутати, Стойко назвав його «передчасним» і висловив сподівання, що воно буде переглянуте.

У Клюєва в свою чергу заявляли, що він останній п’ять років жив у Донецьку.

Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У 2014 році його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.