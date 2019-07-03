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    Політика

    У Авакова обіцяють затримати Клюєва відразу ж після прибуття в Україну

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    Радник міністра Авакова Іван Стойко - У Авакова обіцяють затримати Клюєва відразу ж після прибуття в Україну
    Радник міністра Авакова Іван Стойко

    Реєстрацію Андрія Клюєва народним депутатом в МВС вважають передчасною

    Українські правоохоронці затримають колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, якщо він перетне український кордон. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ – голова координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу в Києві.

    «Якщо він перетне кордон – одразу буде затриманий нашими правоохоронними органами», – сказав Стойко.

    Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

    2 липня Центральна виборча комісія України на виконання рішення Верховного суду повторного розглянула документи Андрія Клюєва і зареєструвала його кандидатом у народні депутатипо 46 мажоритарному округу на Донеччині від Ліберальної партії.

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    Після втечі Віктора Януковича Андрій Клюєв не з’являвся на підконтрольній території України. Стойко наголосив, що Клюєв не перетинав кордон у зворотньому напрямку, тобто з Росії в Україну. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

    Коментуючи рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію Клюєва кандидатом у народні депутати, Стойко назвав його «передчасним» і висловив сподівання, що воно буде переглянуте.

    У Клюєва в свою чергу заявляли, що він останній п’ять років жив у Донецьку.

    Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

    У 2014 році його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.

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