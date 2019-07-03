Усі члени ЦВК від політсили Порошенка голосували проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами у нардепи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Центрвиборчкому

Клюєва зареєстрували кандидатом у депутати 2 липня

Усі шість членів Центральної виборчої комісії, які були подані від політсили п’ятого президента Петра Порошенка («БПП- Солідарність» - ред.), голосували проти реєстрації ексголови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва на дочасних виборах до Верховної Ради.

Про це «Главкому» повідомило джерело в ЦВК. Зокрема, проти голосували: Тетяна Сліпачук, Олег Конопольський, Ольга Желтова, Світлана Кустова, Олег Діденко, Михайло Вербенський.

Раніше повідомлялось також, що «Європейська Солідарність» вимагає, щоб ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.

Додамо, що ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Нагадаємо, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

Сьогодні також стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.