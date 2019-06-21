Клюєв йде на вибори в Раду



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Андрій Клюєв

Журналіст Тетяна Ніколаєнко повідомила, що Клюєв висувається по 46-му округу на Донеччині

Колишній глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв висувається кандидатом в народні депутати по 46-му округу в Донецькій області.

Про це 21 червня повідомила у Facebook журналіст Тетяна Ніколаєнко.

«Вам було мало Портнова? Зустрічайте! Кандидат у депутати Андрій Клюєв», - написала журналіст.

«За нашою інформацією, один з найближчих соратників Януковича Клюєв висувається по 46-му округу на Донеччині. Висувається, нібито, від Ліберально-демократичної партії, що дозволяє йому не подавати документи до ЦВК особисто. Представник партії вже подав документи на Клюєва, на даний момент вони перебувають на розгляді комісії», - написала Ніколаєнко.

Нагадаємо, після масових протестів студентів ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський розірвав угоду з колишнім заступником глави Адміністрації президента часів Януковича Андрієм Портновим.

Як відомо, в Національному університеті ім. Тараса Шевченка 20 червня студенти проводили акцію протесту проти Портнова, якого поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.