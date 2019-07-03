ЦВК сьогодні перегляне рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія



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Андрій Клюєв та Анатолій Шарій

Засідання Комісії має розпочатися о 15:00

Сьогодні о 15-й годині Центральна виборча комісія має намір провести засідання, на якому перегляне рішення про реєстрацію Андрія Клюєва і Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати. Про це «Главкому» повідомило джерело у ЦВК.

Також слід нагадати, що усі шість членів Центральної виборчої комісії, які були подані від політсили п’ятого президента Петра Порошенка («БПП- Солідарність» - ред.), голосували проти реєстрації ексголови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва та блогера-українофоба Анатолія Шарія на дочасних виборах до Верховної Ради.

Як повідомили у ЦВК, наразі на площі біля стін виборчої комісії збираються активісти «Європейської солідарності» на підтримку перегляду рішення щодо реєстрації шарія і Клюєва.

Раніше повідомлялось також, що «Європейська Солідарність» вимагає, щоб ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.

Додамо, що ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Нагадаємо, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

Сьогодні також стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.