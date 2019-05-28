У БПП вважають, що в Раді не вистачить голосів за відставку уряду



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На думку депутата Шверка, без голосів БПП голосування за відставку уряду не буде результативним

Блок Петра Порошенка не голосуватиме за відставку Кабміну

Фракція Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді України не буде голосувати за відставку Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом.

Про це в ефірі «Громадського» заявив народний депутат від БПП Григорій Шверк.

«Було б дивно якби ми її (відставку, - ред) підтримали, бо це Кабмін, який ми обирали свого часу. Тому звісно не будемо підтримувати відставку», - заявив він.

На думку депутата, без голосів БПП голосування за відставку уряду не буде результативним.

«В цьому парламенті один раз, здається, була ситуація, коли якийсь закон прийняли без голосів Блоку Петра Порошенка. Якщо немає БПП і він не голосує - жодного рішення ця Рада прийняти не може», - заявив Шверк.

Своєю чергою, депутат від «Батьківщини» Сергій Євтушок заявив, що його фракція голосуватиме за відставку Кабміну.

«Очевидно. Ми не погоджуємось з тою політикою...Якщо зараз український парламент не стане надійною опорою для нового уряду і президента новообраного, тоді, вибачте, але ми можемо опинитися у дуже не добрій ситуації», - наголосив він.

Зазначимо, що народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Наталія Новак у коментарі «Главкому» назвала Гройсмана «могильником парламентаризму».

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Верховна Рада України розгляне питання відставки Кабінету міністрів України на цьому пленарному тижні.

Нагадаємо, під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку.