У Блоці Петра Порошенка назвали Гройсмана «могильником парламентаризму»



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Народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Наталія Новак Фото: Главком

На думку народного депутата Наталії Новак, мінусів у роботі останнього прем’єра було набагато більше, ніж плюсів

Головне «досягнення» голови уряду Володимира Гройсмана – він повністю розвалив парламентаризм. Таку думку у коментарі «Главкому» висловила народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Наталія Новак, коментуючи відставку прем’єра, про яку вн оголосив цього тижня.

«Спочатку він (Гройсман) його (парламентаризм) розвалював як голова Верховної Ради, а потім пересів у Кабмін і оцими своїми подачками мажоритарникам продовжив його розвалювати далі. Він є могильник парламентаризму», - робить висновок депутат.

На думку Новак, з досягнень Гройсмана, можливо, варто було б виділити намагання зробити щось у сфері децентралізації. «Але її якось так криво провели, не внесли зміни до Конституції. Мінусів у його роботі набагато більше, ніж плюсів», - додала нардеп.

Новак також вважає, що нова партія Володимира Гройсмана безперспективна (Гройсман створює політичну партію, з якою збирається на парламентські вибори, - «Главком»).

«Я не вважаю, що варто дякувати Гройсману», - підсумувала депутат від БПП.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.