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    Політика

    У Чернівцях на виборах мера лідирує Роман Клічук – екзит-поли

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    У Чернівцях на виборах мера лідирує Роман Клічук - У Чернівцях на виборах мера лідирує Роман Клічук – екзит-поли
    У Чернівцях на виборах мера лідирує Роман Клічук

    З урахуванням статистичної похибки до другого туру можуть війті як Михайлишін, так і Каспрук

    Роман Клічук від партії «Єдина Альтернатива» набрав більшість голосів на місцевих виборах в Чернівцях за результатами екзит-полу Info Sapiens на замовлення PGR Consulting Group LLC.

    За даними екзит-полу, голоси розподілилися таким чином:

    • Роман Клічук (Єдина Альтернатива) – 27,5%;
    • Віталій Михайлішин – 21,1%;
    • Олексій Каспрук – 17,8%.

    З урахуванням статистичної похибки до другого туру можуть війті як Михайлишін, так і Каспрук.

    За даними екзит-полу телеканалу Україна 24, Роман Клічук набирає 29,13%, Віталій Михайлішин – 21,43%, Олексій Каспрук – 17,94%.

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    На виборах до міськради, за даними екзит-полу, голоси розподілилися таким чином:

    • «Єдина Альтернатива» – 22,6%;
    • «Слуга народу» – 13,0%;
    • «Команда Михайлішина» – 11,2%;
    • «Європейська солідарність» – 10,6%;
    • «Пропозиція» – 9,7%;
    • «Громадський рух Народний контроль» – 5,6%;
    • «Батьківщинам – 4,9%;
    • «Опозиційна платформа» – За життя – 3,6%.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    Європейська солідарність вибори партії мер Україна Чернівці Олексій Каспрук
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