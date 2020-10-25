У Чернівцях на виборах мера лідирує Роман Клічук – екзит-поли



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У Чернівцях на виборах мера лідирує Роман Клічук

З урахуванням статистичної похибки до другого туру можуть війті як Михайлишін, так і Каспрук

Роман Клічук від партії «Єдина Альтернатива» набрав більшість голосів на місцевих виборах в Чернівцях за результатами екзит-полу Info Sapiens на замовлення PGR Consulting Group LLC.

За даними екзит-полу, голоси розподілилися таким чином:

Роман Клічук (Єдина Альтернатива) – 27,5%;

Віталій Михайлішин – 21,1%;

Олексій Каспрук – 17,8%.

З урахуванням статистичної похибки до другого туру можуть війті як Михайлишін, так і Каспрук.

За даними екзит-полу телеканалу Україна 24, Роман Клічук набирає 29,13%, Віталій Михайлішин – 21,43%, Олексій Каспрук – 17,94%.

На виборах до міськради, за даними екзит-полу, голоси розподілилися таким чином:

«Єдина Альтернатива» – 22,6%;

«Слуга народу» – 13,0%;

«Команда Михайлішина» – 11,2%;

«Європейська солідарність» – 10,6%;

«Пропозиція» – 9,7%;

«Громадський рух Народний контроль» – 5,6%;

«Батьківщинам – 4,9%;

«Опозиційна платформа» – За життя – 3,6%.

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.