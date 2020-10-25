Екзит-пол в Миколаєві: Сєнкевич та Чайка виходять у другий тур виборів



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Лідирує чинний глава міськради Олександр Сєнкевич

У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах у Миколаєві. Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» і програми «Свобода слова Савіка Шустера».

У Олександра Сєнкевича – 40,78%.

У Владислава Чайки – 26,77%.

На посаду голови міської ради претендують: діючий мер Олександр Сєнкевич, Тетяна Домбровська від «Слуги народу», Юрій Гранатуров від партії «За майбутнє», Владислав Чайка від «ОПЗЖ», Олександр Садиков йде від партії «Миколаївці».

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Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.