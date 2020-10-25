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    Екзит-пол в Миколаєві: Сєнкевич та Чайка виходять у другий тур виборів

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    Екзит-пол в Миколаєві: Сєнкевич та Чайка виходять у другий тур виборів

    Лідирує чинний глава міськради Олександр Сєнкевич

    У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах у Миколаєві. Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» і програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    • У Олександра Сєнкевича – 40,78%.
    • У Владислава Чайки – 26,77%.

    На посаду голови міської ради претендують: діючий мер Олександр Сєнкевич, Тетяна Домбровська від «Слуги народу», Юрій Гранатуров від партії «За майбутнє», Владислав Чайка від «ОПЗЖ», Олександр Садиков йде від партії «Миколаївці».

    Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    партії Миколаїв Україна Олександр Сенкевич
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