Порошенко про результати виборів: Це – повне фіаско влади



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Порошенко наголосив, що влада мала б виконувати свою роботу і рятувати Україну від безпекової, економічної та коронавірусної кризи

Порошенко наголосив, що маніпуляції у вигляді так званого опитування партії влади не допомогли

Попередні результати, які демонструють екзит-поли, свідчать, що українці висловили тотальну недовіру до влади. Про це сказав п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» на брифінгу у Центральному штабі партії.

«Один висновок можна зробити: результатом є тотальна недовіра до чинної влади. Це навіть не результат, а повне фіаско влади», – говорить Порошенко.

«Абсолютна більшість українського народу зробила висновок про те, що «зелена казка» закінчилася. Час фейкових новин, якими ретельно годували українців у 2019-му році, відосики та інші технології більше не працюють», – зауважує Петро Порошенко.

Він наголосив, що влада мала б виконувати свою роботу і рятувати Україну від безпекової, економічної та коронавірусної кризи.

«Безпекової – пов’язаної з російською агресією. Економічної, де вона зруйнувала економічне зростання, яке нами було сформоване – майже чотири роки економічного зростання було збите і знищене владою задовго до коронавірусу. Криза пандемії, коли влада не здатна ні захистити людей, ні допомогти їм, ні врятувати людей і систему охорони здоров’я. А більше того – продемонструвала крадіжки на використанні коштів коронавірусного фонду», – наголошує Порошенко.

«Ставлення народу, яке було продемонстровано сьогодні показало, що народ не хоче більше таких «слуг», які обдурили народ як свого господаря, а ще й обікрали», – говорить лідер опозиції.

Порошенко наголосив, що маніпуляції у вигляді так званого опитування партії влади не допомогли.

«Влада хотіла знати результати і спитати ставлення до себе народу? Так от народ на цих виборах чітко відповідь на це питання дав. Тільки не так, як влада хотіла, що там повиставляють за рахунок коштів учасників виборчого процесу – «Слуги Зеленського» – і так вдадуться до маніпуляцій. Народ у чіткій відповідності до Виборчого кодексу проголосував за те, щоб цій владі дати гарбуза», – наголошує Порошенко.

«Ми живемо в новій реальності після 25 жовтня. Ми маємо позитивні новини, що ці вибори не розкололи країну. Відведені були ризики мудрістю українського народу і виборців. Я сподіваюсь, що ці вибори сцементують країну. І що влада має подумати, як їй бути далі. Впевнений в тому, що це рішення має бути прийняте швидко і відповідально», – переконаний п’ятий Президент.

Він підкреслив, що наразі найважливіше завдання це захист волевиявлення громадян.

«Перше завдання, яке я як голова партії поставив партійним структурам у всіх без винятку областях України – це захистити ваше волевиявлення і вибір народу. Не дати владі і провладним олігархам спотворити це. Дуже сподіваюся, що спільно в нас це вийде», – резюмував Петро Порошенко.

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Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.