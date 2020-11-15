  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Труханов лідирує на виборах мера Одеси – екзит-пол

    • Розсилка
    <span>За попередніми даними, в Одесі лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов</span> - Труханов лідирує на виборах мера Одеси – екзит-пол
    За попередніми даними, в Одесі лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов

    За результатами опитування одеситів на виборчих дільницях, Труханов набирає 55,1% голосів

    У другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов.

    Про це свідчить екзит-пол Київського міжнародного інституту соціології станом на 17:00.

    Так, за результатами опитування одеситів на виборчих дільницях, Труханов набирає 55,1% голосів, а його суперник Микола Скорик від «Опозиційної платформи — за життя» — 42,8%.

    Вірять у перемогу Труханова ще більше опитаних, ніж тих, хто за нього проголосував. Так, 63,9% виборців заявили, що найбільші шанси на перемогу має чинний мер, на Скорика поставили б лише 35,5%.

    Зазначимо, що це екзит-пол станом на 17:00, а дільниці закриваються о 20:00. Водночас за 3 години такий тренд (на перемогу Труханова) навряд може змінитися.

    Загалом соціологи опитали 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66.6%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

    Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбулося у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

     Читайте також: Вибори мера: другий тур. Найголовніші битви у малих містах


    Теги: вибори Одеса місцева влада мер Геннадій Труханов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies