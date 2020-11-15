Труханов лідирує на виборах мера Одеси – екзит-пол

За результатами опитування одеситів на виборчих дільницях, Труханов набирає 55,1% голосів

У другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов.

Про це свідчить екзит-пол Київського міжнародного інституту соціології станом на 17:00.

Так, за результатами опитування одеситів на виборчих дільницях, Труханов набирає 55,1% голосів, а його суперник Микола Скорик від «Опозиційної платформи — за життя» — 42,8%.

Вірять у перемогу Труханова ще більше опитаних, ніж тих, хто за нього проголосував. Так, 63,9% виборців заявили, що найбільші шанси на перемогу має чинний мер, на Скорика поставили б лише 35,5%.

Зазначимо, що це екзит-пол станом на 17:00, а дільниці закриваються о 20:00. Водночас за 3 години такий тренд (на перемогу Труханова) навряд може змінитися.

Загалом соціологи опитали 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66.6%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбулося у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.



