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    Одеська поліція почала розслідування проти членів ТВК, які ухиляються від обов'язків

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    Одеська поліція відкрила кримінальне провадження - Одеська поліція почала розслідування проти членів ТВК, які ухиляються від обов'язків
    Одеська поліція відкрила кримінальне провадження

    Члени міської ТВК ухиляються від виконання своїх обов'язків, що унеможливлює її подальшу роботу

    Поліція в Одесі почала розслідування за фактом ухиляння членів територіальної виборчої комісії від виконання своїх обов'язків. Заяву про це написала довірена особа одного з кандидатів на посаду міського голови.

    Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

    Заявник повідомив, що члени міської ТВК ухиляються від виконання своїх обов'язків, що унеможливлює її подальшу роботу.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму та ін.) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у день голосування поліцейські розпочали сім кримінальних проваджень та склали чотири адміністративні протоколи.

    Зазначимо, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

    Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

    До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..

    Також за даними екзитполу, на виборах міського голови Кам'янця-Подільського перемогу в другому турі виборів здобуває кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко, його конкурентом був екснардеп Володимир Мельниченко.

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      Теги: Національна поліція України кримінал вибори Одеса мер
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