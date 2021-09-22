У Криму окупанти пред’явили нове звинувачення заступнику голови Меджлісу

Джелялу загрожує до 20 років позбавлення волі

Окупанти в Криму пред’явили нове звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялу. Чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє Кримська солідарність.

Адвокат Джеляла Микола Полозов зазначив, що тепер, за версією ФСБ, Джелял звинувачується у скоєнні диверсії у складі організованої групи (п. «а», ч. 2 ст. 281 КК РФ). Санкція статті передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.

Крім того, Джелялу інкримінують незаконне придбання, передачу, зберігання, перевезення, пересилку чи носіння вибухових речовин чи вибухових пристроїв у складі організованої групи (ч. 4 ст. 222.1 КК РФ).

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

За словами Полозова, Джелял не визнає свою провину і відмовляється давати свідчення.

Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

Читайте також: