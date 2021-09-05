США відреагували на арешти активістів у окупованому Криму

Росія має негайно звільнити всіх українських політв'язнів – США

Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів. Дипломати США відреагували на дію окупантів. Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

США закликали припинити рейди і політичні переслідування на окупованому півострові.

«Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів і всіх українських політв'язнів, яких вона утримує», – йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, що МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і ще чотирьох кримських татар затримали та відвезли в невідомому напрямку після обшуків.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Криму затримали вже понад 50 кримських татар.

Також повідомлялося, що Зеленський засудив затримання та обшуки в Криму. Він вважає, що таким чином Росія відреагувала на Кримську платформу.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку,

Також сьогодні, 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».

Читайте також: Резніков закликав посилити санкції проти РФ за репресії проти кримських татар