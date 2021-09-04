Резніков закликав посилити санкції проти РФ за репресії проти кримських татар

Олексій Резніков заявив, що відмова Росії звільнити незаконно захоплених людей в Криму і ОРДЛО є підставою для посилення міжнародних санкцій проти окупанта

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наполягає на посиленні міжнародних санкцій проти РФ. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграціі.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити всіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в ОРДЛО. Відмова Росії звільнити захоплених людей – це підстава посилити міжнародні санкції», – заявив урядовець.

Він також звертає увагу на «захмарний цинізм» нинішніх подій в окупованому Криму.

«Чергові захоплення відбулися після оприлюднення доповіді Генерального секретаря ООН щодо становища в частині прав людини в тимчасово окупованому Криму і Севастополі. Де якраз ідеться про злочини Російської Федерації і системний тиск на українців і кримських татар. Наріман Джелялов був учасником саміту Кримської платформи. Обшуки та затримання – це пряма відповідь ООН і усій міжнародній спільноті, що Росія надалі ігноруватиме і порушуватиме міжнародне право. Це – ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини і підтримку України. Виникає питання: як така держава може надалі перебувати у Радбезі ООН? Які аргументи можуть бути у тих, хто запрошує Росію до ПАРЄ?» – заявив Резніков.

Він також висловив переконання, що всі причетні до злочинів проти представників кримськотатарського народу в окупованому Криму «будуть встановлені і рано чи пізно понесуть покарання».

Раніше, у Сімферополі біля будівлі ФСБ затримали більш як 40 осіб, які намагалися дізнатися місцезнаходження п'яти забраних силовиками кримських татар. Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка у Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки.

Також сьогодні, 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».