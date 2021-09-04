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    Зеленський зробив заяву стосовно незаконно затриманих кримських татар

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    ФСБ викрало заступника голови Меджлісу&nbsp;Нарімана Джелялова - Зеленський зробив заяву стосовно незаконно затриманих кримських татар
    ФСБ викрало заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова
    Фото: twitter Володимира Зеленського

    Президент переконаний, що так Росія реагує на проведення «Кримської платформи»

    Президент Володимир Зеленський переконаний, що п’ятьох кримських татар, серед яких перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, затримали через проведення «Кримської платформи». Про це він написав у Twitter.

    «Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи «Кримської платформи». Всі затримані мають бути звільнені!», – наголосив Зеленський.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку,

    Також сьогодні, 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

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    Теги: МЗС Росія обшук окупанти ФСБ політика Володимир Зеленський Twitter президент окупація
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    Зеленський зробив заяву стосовно незаконно затриманих кримських татар